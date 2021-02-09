ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США побили очередные рекорды, повысившись на 0,7-1%, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне ростом

На закрытии во вторник промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос по итогам дня на на 0,76%, до 31385,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,95%, до 13987,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,74%, до 3915,59 пункта.

Американские фондовые биржи показывают рост уже шестую торговую сессию подряд, все три индекса достигают рекордных значений. Активный рост на рынках акций вызван общей склонностью к риску и оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне широкой вакцинации от нового коронавируса в разных странах мира.

Позитивно для индексов и ожидание очередного раунда господдержки экономики США. Так, в пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

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