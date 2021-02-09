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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210209/833003641.html
Бумаги "М.Видео" обновили исторический максимум на новостях по дивидендам
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Бумаги "М.Видео" уверенно дорожают до новых исторических максимумов на новостях по дивидендной политике, свидетельствуют данные Московской биржи. К 14.22 мск депозитарные расписки... ПРАЙМ, 09.02.2021
дивиденды, м.видео-эльдорадо, новости, бизнес, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бумаги "М.Видео" уверенно дорожают до новых исторических максимумов на новостях по дивидендной политике, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 14.22 мск депозитарные расписки компании дорожали на 4,6% — до 840 рублей. Ранее в ходе торгов они подскакивали на 8,3%, до 870 рублей – нового исторического максимума.
"М.Видео-Эльдорадо" по новой дивидендной политике планирует направлять на выплату дивидендов не менее 100% чистой прибыли по МСФО, сообщила компания ранее во вторник. Дивиденды будут выплачиваться два раза в год. Первые выплаты в рамках новой политики планируются по итогам 2020 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов в декабре 2020 года.