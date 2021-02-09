МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бумаги "М.Видео" уверенно дорожают до новых исторических максимумов на новостях по дивидендной политике, свидетельствуют данные Московской биржи. "М.Видео-Эльдорадо" планирует направлять на дивиденды 100% прибыли

К 14.22 мск депозитарные расписки компании дорожали на 4,6% — до 840 рублей. Ранее в ходе торгов они подскакивали на 8,3%, до 870 рублей – нового исторического максимума.

"М.Видео-Эльдорадо" по новой дивидендной политике планирует направлять на выплату дивидендов не менее 100% чистой прибыли по МСФО, сообщила компания ранее во вторник. Дивиденды будут выплачиваться два раза в год. Первые выплаты в рамках новой политики планируются по итогам 2020 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов в декабре 2020 года.