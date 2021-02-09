МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс рубля вечером во вторник по-прежнему растет и против доллара, и против евро.

Рынок нефти после обновления максимумов более чем за год – выше 60 долларов за баррель — ранее во вторник перешел к некоторой коррекции, однако инерция общего позитива, который полностью царил на глобальных финансовых рынках ещё вчера, продолжает толкать рубль вверх.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.41 мск снижается на 24 копейки, до 74,06 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 89,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник курс доллара опускался до 73,87 рубля — минимума с 21 января.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА

Российская валюта растет против доллара, однако курс евро большую часть торговой сессии был стабилен к рублю в связи с укрепления европейской валюты на форексе в район уровня 1,21 доллара.

Стоимость барреля сорта Brent во вторник, после скачка выше 61 доллара и обновления максимума более чем за год, перешла к легкому снижению и теряет сейчас 0,25%, достигая 60,55 доллара. Несколько дней обновления максимумов за год сменились фиксацией прибыли игроками.

Мировые фондовые индексы также преимущественно снижаются во вторник, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску. Фондовые площадки США корректируются после роста шесть дней подряд и многократного обновления индексами исторических рекордов.

Некоторым сдерживающим фактором роста рубля также стали предварительные оценки Банка России о падении положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе в 1,6 раза в годовом исчислении, до 6,8 миллиарда долларов. Причиной стало сокращение экспорта. Профицит торгового баланса при этом упал на 30%, до 9,4 миллиарда долларов. Впрочем, чистый отток капитала из РФ в январе составил 8 миллиардов долларов, снизившись на 12% по сравнению с январем прошлого года.

В итоге курс доллара снижается к рублю на 0,3%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется чуть ниже уровня 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Динамика ценового индекса российских гособлигаций RGBI указывает на локальное охлаждение спроса на рублевый долг, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Нестабильность глобального риск-аппетита и сложный геополитический фон вряд ли позволят рублю существенно укрепиться от текущих уровней. Наш прогноза на среду… 73,8-75 рублей", — добавил он.

Риски для рубля в краткосрочном периоде по-прежнему исходят в основном от возможной более глубокой коррекции вниз цен на нефть, полагает Елена Кожухова, из ИК "Велес капитал". Однако при благоприятном сценарии российская валюта, вероятно, еще будет пробовать развить восходящий тренд, заключила она.