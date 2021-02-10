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Биржевые индексы США слабо колеблются по итогам вторника
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Биржевые индексы США несущественно изменились по итогам вторника. На закрытии нью-йоркской фондовой биржи промышленный индекс DJIA снизился на незначительные 0,03%, до 31375,83... ПРАЙМ, 10.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США несущественно изменились по итогам вторника.
На закрытии нью-йоркской фондовой биржи промышленный индекс DJIA снизился на незначительные 0,03%, до 31375,83 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,11%, до 3911,27 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,14%, до 14007,70 пункта.
В ходе торгов понедельника все три индекса обновили свои исторические рекорды в связи с преобладанием оптимизма относительно перспектив восстановления мировой экономики. Рост индексов продолжался до вторника шесть торговых сессий подряд.
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