МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают рост, но уже более слабыми темпами, рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти превысила $61 за баррель

По состоянию на 13.02 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 60,95 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 58,22 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,5-0,7%.

Ожидания по восстановлению рынка нефти остаются позитивными. С одной стороны, число новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается в ряде регионов, что может поддержать восстановление экономики и спроса на нефть. Другим фактором для восстановления служит ожидание пакета мер поддержки экономики США.

Не остаются без внимания и меры ОПЕК+ по добыче. Ряд стран, во главе с Саудовской Аравией, в январе согласились дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Аналитики указывают и на влияние ралли фондовых рынков на котировки нефти. Биржи США и Германии днем ранее обновили исторические рекорды.

"Нефть оказалась вовлечена в более масштабную динамику рынка с усиливающимся оптимизмом вокруг снижения случаев COVID-19 и растущей вероятностью того, что мы увидим одобрение большого пакета поддержки в США", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ING Уоррена Петтерсона (Warren Patterson).