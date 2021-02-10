МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.41 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 61,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 58,28 доллара за баррель.

Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на "черное золото" вверх, приведя к годовым максимумам. За недельное ралли стоимость нефти увеличилась в среднем на 10% по обеим маркам.

"Это ралли будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет стадии, когда Саудовская Аравия сможет позволить рынкам взять инициативу в свои руки. Мы потенциально можем увидеть продолжающийся дефицит предложения при восстановлении спроса, и это поддерживает цены на нефть ", — сказал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), имея ввиду тот факт, что ряд стран, во главе с Саудовской Аравией, в январе согласились дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Рынки теперь ожидают официальные данные американского министерства энергетики по запасам нефти в США, которые будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,985 миллиона баррелей. При этом ранее в среду свои данные опубликовал Американский институт нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,5 миллиона баррелей.

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