МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают коррекционно снижаться после предыдущего длительного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65% — до 60,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 57,8 доллара за баррель.

"Снижение — это естественная реакция на необычайно долгий беспрерывный рост, который нефть демонстрировала с начала февраля", — прокомментировал газете Wall Street Journal глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen). Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

С начала февраля цены на нефть практически непрерывно поднимались вплоть до среды, 10 февраля. В четверг и пятницу котировки снижаются. За время ралли нефть подорожала на 10-12%, но с учетом коррекционнного снижения последних дней рост с начала февраля теперь оценивается в 9-10%.

Главными драйверами роста в текущем месяце служили действия ОПЕК+ и надежды на оживление спроса. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на нефть.