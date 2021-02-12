МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2021 году до 50 долларов за баррель c 45 долларов, следует из среднесрочного прогноза ЦБ.

По прогнозу Банка России, в 2022 и 2023 годах среднегодовая цена на нефть марки Urals также сложится на уровне 50 долларов за баррель. Банк России рассказал, когда годовая инфляция достигнет максимума

Ранее ЦБ прогнозировал, что этот показать в 2022 и 2023 годах будет составлять 45 и 50 долларов за баррель, соответственно.