2021-02-12T14:04:18+03:00
2021-02-12T14:04:18+03:00
2021-02-12T14:04:18+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833030565.html
Банк России повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2021 год
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2021 году до 50 долларов за баррель c 45 долларов, следует из среднесрочного прогноза ЦБ. По прогнозу Банка... ПРАЙМ, 12.02.2021
нефть, urals, банк россии, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210212/833030390.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2021 году до 50 долларов за баррель c 45 долларов, следует из среднесрочного прогноза ЦБ.
По прогнозу Банка России, в 2022 и 2023 годах среднегодовая цена на нефть марки Urals также сложится на уровне 50 долларов за баррель.
Ранее ЦБ прогнозировал, что этот показать в 2022 и 2023 годах будет составлять 45 и 50 долларов за баррель, соответственно.