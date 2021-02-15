МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Инвестирование даже в самые надежные облигации отнюдь не означает отсутствие рисков. Кредитный риск — это лишь один из рисков, которым подвержены держатели облигаций, хоть и самый важный из них, рассказал агентству "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Алексей Логиненков. Цены рублевых облигаций продолжают восстановительный рост

Действительно, высоконадежные облигации по определению имеют самый низкий кредитный риск, и поэтому инвесторы в меньшей степени могут опасаться неплатежеспособности эмитента.

"Однако для таких инвесторов на первый план выходят другие виды рисков: прежде всего инфляционный, процентный и в случае вложений в иностранные облигации – валютный", — предупредил специалист.

Так, инфляционный риск возникает вследствие того, что доходность актива может оказаться настолько низкой, что не перекроет даже уровень инфляции. В этом случае инвестор имеет отрицательную реальную доходность, и покупательская способность его капитала со временем уменьшается.

"Этому риску как раз подвержены самые надежные долговые инструменты, так как они имеют низкую доходность. И чем больше срок до погашения облигации, тем выше инфляционный риск, так как со временем уровень инфляции может меняться значительно, при этом доходность бумаги при удержании до погашения фиксирована", — пояснил Логиненков.

Если же инвестор при росте инфляционных ожиданий решит продать ценные бумаги досрочно, он столкнется уже с другим риском – процентным.

Процентный риск актива, как следует из его названия, связан с изменением уровня процентных ставок соответствующей валюты инвестирования. Дело в том, что цена облигации представляет собой сумму дисконтированных денежных потоков. Ставка дисконта (доходность облигации), помимо премии за кредитный риск и прочих риск-факторов, связанных с конкретным выпуском эмитента (например, ликвидностью), имеет в основе ключевую ставку, определяющую, в частности, временную стоимость денег. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

Поэтому изменение ключевой ставки приводит к переоценке всего долгового рынка. Из-за обратной зависимости цены и доходности повышение ставки приводит к снижению стоимости облигаций. Чувствительность цены к изменению доходности оценивается через модифицированную дюрацию – меру процентного риска.

При прочих равных, чем ниже доходность, тем выше дюрация, поэтому высоконадежные облигации больше подвержены этому риску. Однако наибольшее влияние на дюрацию оказывает срок до погашения. Как и в случае с инфляционными рисками, чем больше срок, тем больше процентный риск.

"К сожалению, если держатель "длинных" облигаций слишком поздно заметит рост инфляционных ожиданий и опасаясь инфляционного риска попытается продать их досрочно, скорее всего, ему придется это делать уже по снизившейся цене, так как при угрозе инфляции рынок будет ждать повышения ключевой ставки со стороны Центробанка и уже заранее начнет подстраивать уровень цен под новые доходности", — резюмирует эксперт.