МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Если не принимать во внимание "маргиналов" типа северокорейской воны или венесуэльского боливара, то среди плохих для убежища валют в 2021 году можно выделить китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов

Как это ни парадоксально, плохим вложением является китайский юань. "В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань", — уточняет он.

Длительное время гонконгский доллар был переоценен из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений. "Однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают гонконгский доллар достаточной рискованной валютой для инвестиций", — полагает Казанский. Достаточно посмотреть на колебания HKD по отношению к рублю в последние месяцы — от 102 рублей за 10 HKD в ноябре прошлого года до 94 в декабре и 98 в январе 2021-го.

Практически все африканские и латиноамериканские валюты также являются весьма опасными для покупки. "Печальное зрелище представляет собой, например, аргентинское песо, демонстрирующее стабильно негативную динамику, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых", — заключает эксперт.

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