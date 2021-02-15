ТОКИО, 15 фев — ПРАЙМ. Впервые за 30 лет фондовый индекс Nikkei в Японии в понедельник утром превысил отметку 30 тысяч пунктов после одобрения вакцины от коронавируса, сообщило агентство Киодо. Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель

По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые 15 минут торгов поднялся на 407,27 пункта, или 1,38%, по сравнению с пятницей до отметки 29927,34 пункта, прежде чем подняться до 30,006,46 пункта.

Таким образом, в феврале индекс Nikkei возрос на 6%.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, вырос на 17,91 пункта, или 0,93%, до 1951,79 пункта.

Акции поднялись в основном в добывающей отрасли, а также у компаний, торгующих ценными бумагами.

Как отмечает телеканал NHK, ситуация на бирже оживилась на фоне надежд на восстановление мировой экономики с распространением вакцины от коронавируса. Вместе с тем центральные банки в разных странах приняли меры по смягчению денежно-кредитной политики.

Накануне минздрав Японии официально одобрил использование вакцины против коронавируса от американской фармацевтический компании Pfizer.

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