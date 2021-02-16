МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Среднегодовой курс рубля в текущем году составит 72 рубля за доллар, при этом максимально он ослабнет в третьем квартале — до 73 рублей за доллар, поделился прогнозом главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

"Мы полагаем, что сейчас есть потенциал некий для укрепления рубля. Но в третьем квартале мы ожидаем самого слабого рубля", — сказал он в комментарии, опубликованном банком.

Так, по его прогнозу, в третьем квартале курс просядет до 73 рублей за доллар и 91,3 рубля за евро. При этом уже в четвертом квартале он окрепнет до максимального за год уровня — 71 рубля за доллар и 88,8 рубля за евро.

Струченевский отметил, что в последний год значение геополитического фактора резко возросло и будет оставаться серьезным в 2021 году. По его словам, премия за риск при вложениях в рубль сейчас составляет порядка 15%.

"В итоге мы ожидаем среднегодовой курс рубля примерно на уровне 72 против доллара и на уровне около 90 против евро…. С фундаментальной точки зрения рубль выглядит недооцененным", — заключил экономист.