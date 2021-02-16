МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России указал инвесторам на риски волатильности иностранных фондовых рынков, которые сейчас перегреты, потенциальная коррекция может неблагоприятно сказаться на благосостоянии россиян, следует из обзора ЦБ рисков финансовых рынков.
"Из отрицательных эффектов (от роста вложения россиян в иностранные акции – ред.) стоит отметить … увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц. В частности, на текущий момент наблюдаются существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков. Потенциальная коррекция на них окажет влияние на благосостояние физических лиц и их поведение на … российском фондовом рынке", — говорится в обзоре.
Объем вложений россиян в акции нерезидентов, по данным депозитарного учета, на 1 января 2021 года составил 570 миллиардов рублей, приток средств россиян в акции нерезидентов за 2020 год составил 415 миллиардов рублей, оценил Центробанк.
В то же время, вложения населения в иностранные акции и облигации являются незначительными и составляют 7% и 8% от общих объемов вложений населения в акции и облигации соответственно, добавляет ЦБ.
В конце января ситуация "шорт-сквиз" на мировых финансовых рынках и усиление опасений относительно формирования пузырей на рынках акций привели к росту волатильности, отмечает российский регулятор.
"Сложившаяся ситуация на американском рынке стала следствием относительно мягкого регулирования доступа розничных инвесторов на американский рынок деривативов, а также возможности торговли без комиссий посредством финансовых платформ. Регулирование в США не накладывает ограничений на участие в торгах физических лиц, в том числе неквалифицированных инвесторов, что облегчает возможность их массового вовлечения в различные торговые практики, в том числе нацеленные на манипулирование ценовой динамикой", — говорится в обзоре.
Подобные ситуации являются опасной практикой для финансового рынка, подрывающей доверие к нему и превращающей торговлю на рынке в gambling (азартную игру). Часть частных инвесторов совершила покупки на пике роста акций на фоне ажиотажа на рынке и уже зафиксировала значительные убытки.
Одной из причин этого является недостаток финансового образования. Таким образом, вводимый в России закон о категоризации инвесторов приобретает все большую актуальность в текущих рыночных условиях, резюмировал ЦБ.
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