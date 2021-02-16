МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России указал инвесторам на риски волатильности иностранных фондовых рынков, которые сейчас перегреты, потенциальная коррекция может неблагоприятно сказаться на благосостоянии россиян, следует из обзора ЦБ рисков финансовых рынков. Экономист рассказал о рисках текущей монетарной политики ЦБ

"Из отрицательных эффектов (от роста вложения россиян в иностранные акции – ред.) стоит отметить … увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц. В частности, на текущий момент наблюдаются существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков. Потенциальная коррекция на них окажет влияние на благосостояние физических лиц и их поведение на … российском фондовом рынке", — говорится в обзоре.

Объем вложений россиян в акции нерезидентов, по данным депозитарного учета, на 1 января 2021 года составил 570 миллиардов рублей, приток средств россиян в акции нерезидентов за 2020 год составил 415 миллиардов рублей, оценил Центробанк.

В то же время, вложения населения в иностранные акции и облигации являются незначительными и составляют 7% и 8% от общих объемов вложений населения в акции и облигации соответственно, добавляет ЦБ.

В конце января ситуация "шорт-сквиз" на мировых финансовых рынках и усиление опасений относительно формирования пузырей на рынках акций привели к росту волатильности, отмечает российский регулятор.

"Сложившаяся ситуация на американском рынке стала следствием относительно мягкого регулирования доступа розничных инвесторов на американский рынок деривативов, а также возможности торговли без комиссий посредством финансовых платформ. Регулирование в США не накладывает ограничений на участие в торгах физических лиц, в том числе неквалифицированных инвесторов, что облегчает возможность их массового вовлечения в различные торговые практики, в том числе нацеленные на манипулирование ценовой динамикой", — говорится в обзоре.

Подобные ситуации являются опасной практикой для финансового рынка, подрывающей доверие к нему и превращающей торговлю на рынке в gambling (азартную игру). Часть частных инвесторов совершила покупки на пике роста акций на фоне ажиотажа на рынке и уже зафиксировала значительные убытки.

Одной из причин этого является недостаток финансового образования. Таким образом, вводимый в России закон о категоризации инвесторов приобретает все большую актуальность в текущих рыночных условиях, резюмировал ЦБ.

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