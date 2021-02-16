МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев. Подсчитано, сколько телефонные мошенники в среднем крадут за одну атаку

"Последние учения прошли в начале декабря. Со стороны банков это была исключительно добровольная история. Мы же моделировали ситуации и нападения с учётом актуальных угроз", — сказал он, отметив, что мероприятие было проведено с 22 банками.

По словам Сычева, в результате киберучений ЦБ увидел, что у всех участников построены системы мониторинга, выявления и реагирования; было отработано взаимодействие не просто внутри кредитной организации, а цепочка взаимодействия "банк – Банк России – другой банк".

"Стало понятно, что надо дополнительно совершенствовать банкам, что нужно сделать нам. Но в целом итоги оказались в целом положительными, мы ожидали больше проблем. Опыт показал, что банки достойно готовятся к отражению атак", — подытожил Сычев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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