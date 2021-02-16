2021-02-16T07:53:00+03:00
2021-02-16T07:54:25+03:00
2021-02-16T07:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210216/833048586.html
ЦБ оценил, насколько банки готовы к кибератакам
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной... ПРАЙМ, 16.02.2021
цб рф, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83226/91/832269166.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/91/832269166.jpg
https://1prime.ru/images/83226/91/832269165.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/91/832269165.jpg
https://1prime.ru/images/83226/91/832269164.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/91/832269164.jpg
https://1prime.ru/society/20210216/833047970.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
"Последние учения прошли в начале декабря. Со стороны банков это была исключительно добровольная история. Мы же моделировали ситуации и нападения с учётом актуальных угроз", — сказал он, отметив, что мероприятие было проведено с 22 банками.
По словам Сычева, в результате киберучений ЦБ увидел, что у всех участников построены системы мониторинга, выявления и реагирования; было отработано взаимодействие не просто внутри кредитной организации, а цепочка взаимодействия "банк – Банк России – другой банк".
"Стало понятно, что надо дополнительно совершенствовать банкам, что нужно сделать нам. Но в целом итоги оказались в целом положительными, мы ожидали больше проблем. Опыт показал, что банки достойно готовятся к отражению атак", — подытожил Сычев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Читайте также:
Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников