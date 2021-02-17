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https://1prime.ru/Financial_market/20210217/833056527.html
Биржи США закрылись разнонаправленно без сильных колебаний
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Биржи США закрылись во вторник разнонаправленно без сильных колебаний, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA установил новый рекорд, поднявшись на 0,20%, до... ПРАЙМ, 17.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись во вторник разнонаправленно без сильных колебаний, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA установил новый рекорд, поднявшись на 0,20%, до 31520,57 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 снизился на незначительные 0,06%, до 3932,47 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,34%, до 14047,50 пункта.
Общий тренд последних торговых сессий — на повышение. Все три индекса поставили в последние дни ряд рекордов на фоне сохраняющегося оптимизма относительно перспектив развития экономики. Такой аппетит к риску поддерживают ожидания трейдеров относительно принятия пакета мер поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом.
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