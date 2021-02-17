ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись во вторник разнонаправленно без сильных колебаний, свидетельствуют данные торгов. В долгосрочной перспективе рынки акций преимущественно растут

Промышленный индекс DJIA установил новый рекорд, поднявшись на 0,20%, до 31520,57 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 снизился на незначительные 0,06%, до 3932,47 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,34%, до 14047,50 пункта.

Общий тренд последних торговых сессий — на повышение. Все три индекса поставили в последние дни ряд рекордов на фоне сохраняющегося оптимизма относительно перспектив развития экономики. Такой аппетит к риску поддерживают ожидания трейдеров относительно принятия пакета мер поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом.

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