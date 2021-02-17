МОСКВА, 17 фев — Dow Jones. Цены на золото во вторник снизились, впервые за более чем семь дней закрывшись ниже ключевой отметки в 1800 долларов США за тройскую унцию. Внимание инвесторов было приковано к динамике доходности американских казначейских облигаций, которые могут успешно конкурировать с золотом в качестве актива-убежища. Биржи США закрылись разнонаправленно без сильных колебаний

Резкий рост доходности гособлигаций США является единственной причиной падения цен на золото, заявил Чинтан Карнани, главный рыночный аналитик Insignia Consultants, добавив, что доходность 10-летних бумаг может продолжить расти до конца месяца.

Доходность американских долговых бумаг достигла примерно годового максимума. Некоторые на Уолл-Стрит считают это отражением текущей ситуации, когда повышенная склонность инвесторов к риску обусловлена надеждами на улучшение ситуации с COVID-19 и успех в распространении вакцин, а также на прогресс в переговорах по пакету стимулирующих мер в США, чей объем составляет 1,9 трлн долларов.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 1,3%, по 1799 долларов за унцию, ниже психологически важной отметки в 1800 долларов за унцию. Цены не закрывались ниже данного уровня с 4 февраля.

Снижение цен на золото ускорилось после публикации рассчитываемого ФРС-Нью-Йорк производственного индекса. В феврале индикатор вырос на 8,6 пункта, до 12,1 пункта, максимума с июля. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что индекс составит 5,9 пункта.

Значения индекса выше нуля указывают на улучшение условий для ведения бизнеса.

Тем временем мартовские фьючерсы на серебро закрылись без особых изменений, по 27,325 доллара за унцию.

По итогам прошлой недели наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото выросли примерно на 0,6%, продемонстрировав недельный рост впервые с 22 января, согласно данным FactSet. Котировки серебра по итогам прошлой недели выросли более чем на 1%.

Доходность казначейских облигаций достигла максимума с марта прошлого года, причем доходность 10-летних бумаг выросла до примерно 1,28%. Котировки облигаций снижаются, когда их доходность растет. Повышение доходности государственных облигаций может привести к снижению спроса на золото, не приносящее купонного дохода.

Индекс волатильности Cboe, известный как VIX или "индикатор страха" Уолл-стрит, держится на средних уровнях. С тех пор, как в марте прошлого года на фондовых рынках произошел обвал в связи с началом пандемии, этот индекс остается повышенным. Снижение индикатора, как правило, говорит в пользу повышения спроса на рискованные активы, такие как акции, и падения спроса на активы-убежища, такие как облигации и золото.

При этом Карнани не ожидает, что падение цен на золото продолжится на текущей неделе. "Спрос на физическое золото в Азии пройдет период циклического снижения, однако я ожидаю покупок паев торгуемых на бирже золотых фондов (ETF) и физического золота со стороны ориентированных на стоимость инвесторов, начиная с азиатской сессии среды и торгов в Лондоне", — заявил эксперт. В долгосрочной перспективе рынки акций преимущественно растут

"Это должно ограничить текущую распродажу, хотя в целом тренд по золоту может оставаться нисходящим", — сказал он.

Драгоценный металл "нуждается в позитивных новостях, чтобы демонстрировать устойчивый рост", и "краткосрочные инвесторы с осторожностью подходят к новым вложениям в золото", отметил Карнани.

Другие металлы на COMEX закрылись с повышением. Мартовские фьючерсы на медь прибавили 1,2%, достигнув 3,834 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину закрылись с повышением на 1,6%, по 1279,60 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий выросли на 0,2%, до 2388,20 доллара за унцию.

"Рынки КНР на текущей неделе, разумеется, закрыты, однако на фоне празднования (китайского) Нового года в стране действуют довольно серьезные ограничения на путешествия, и заводы, судя по всему, продолжают работать", — сказал Эдвард Меир, аналитик ED&F Man Capital Markets. "Это значит, что спрос на металлы должен остаться высоким, хотя обычно в это время выпуск продукции замедляется. При этом привычного повышения спроса после окончания праздников, вероятно, тоже не будет", — добавил он.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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