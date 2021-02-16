МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики во вторник вечером — Brent корректируется после обновления максимума с января 2020 года, WTI продолжает отыгрывать перебои с добычей нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.04 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 63,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,71%, до 59,89 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о трудностях с добычей нефти в США, которые возникли из-за аномально низких температур в регионе. По данным агентства Блумберг, добыча нефти в США упала уже более чем на 2 миллиона баррелей в сутки.

Сообщения о сокращении добычи поддержали цены на нефть: накануне стоимость нефти марки Brent впервые с 22 января 2020 года превысила отметку в 63 доллара за баррель. В целом показатель рос на протяжении двух торговых сессий.

При этом аналитики полагают, что бурный рост цен может быть непродолжительным. "Сейчас за ценами на нефть стоит некий попутный ветер. Мы продолжаем видеть эти всплески очень холодной… погоды, которые могут иметь резкие и немедленные последствия для предложения (сырья на рынке —ред.), но они не будут продолжительными", — отметила глава отдела сырьевых товаров S&P Dow Jones Indices LLC. Фиона Боал (Fiona Boal). чье мнение приводит агентство Блумберг.