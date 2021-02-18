2021-02-18T00:37:32+03:00
2021-02-18T00:37:32+03:00
2021-02-18T00:37:32+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210218/833067480.html
Биржи США закрылись разнонаправленно
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржи США закрылись в среду разнонаправленно, Dow Jones — в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 00.01 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,29% —... ПРАЙМ, 18.02.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83223/67/832236712.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236712.jpg
https://1prime.ru/images/83223/67/832236711.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236711.jpg
https://1prime.ru/images/83223/67/832236710.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236710.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210217/833066872.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в среду разнонаправленно, Dow Jones — в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 00.01 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,29% — до 31613,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ сократился на 0,58%, до 13965,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – сократился на 0,03%, до 3931 пункта.
Во вторник все три индекса обновили исторические рекорды на сохраняющемся оптимизме относительно развития мировой экономики. Трейдеры по-прежнему ждут новостей относительно принятия пакета мер поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом.
Как отмечает по итогам дня телеканал CNBC, худшие показатели в среду дали технологичные компании, тогда как энергетические на фоне непогоды в США вышли в рост.
Читайте также:
Европейские биржи упали в рамках коррекции