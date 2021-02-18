МОСКВА, 18 фев — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду снизились по итогам четвертой сессии подряд, и на графике сформировалась фигура "крест смерти", когда скользящая средняя за 50 дней пересекает вниз скользящую среднюю за 200 дней, указывая на потенциально более длительный нисходящий тренд. Биржи США закрылись разнонаправленно

"В целом рынки оптимистично оценивают перспективы экономического восстановления" на фоне продолжающегося распространения вакцин от COVID-19, заявил Дэвид Рассел из GoldCore. "Новости о новых раундах (налогово-бюджетного) стимулирования в США могут способствовать притоку средств в различные классы активов, включая золото", — сообщил он.

Тем не менее, инвесторы будут следить за тем, как будет развиваться ситуация вокруг "креста смерти", сказал эксперт. Технические факторы указывают на падение котировок золота, хотя в диапазоне 1755-1765 долларов за унцию, а также на отметке в 1700 долларов за унцию, располагаются сильные уровни поддержки, сообщил Рассел.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX завершили торги с понижением на 1,5%, по 1772,80 доллара за унцию, что является минимальным уровнем закрытия с конца июня.

Появление "креста смерти" однозначно не является "идеальным сценарием для золота", особенно учитывая тот факт, что этого не происходило на протяжении более двух лет, отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.

Снижение котировок золота наблюдается на фоне роста доходности казначейских облигаций США, которые являются прямым конкурентом драгоценного металла в роли актива-убежища. Доходность долговых бумаг достигла многомесячных максимумов, делая этот инструмент более привлекательным для инвесторов, чем сырьевые товары, не приносящие купонного дохода.

Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после недавнего роста, однако в течения дня достигала максимума 1,33%, приблизившись к самому высокому уровню с конца февраля 2020 года. Бумаги российских компаний, кроме TCS, закрылись снижением

Кроме того, возвращение индекса доллара ICE к уровням выше 91 может быть позитивным сигналом для американской валюты, что, разумеется, отрицательно скажется на перспективах золота, заявил Эрлам.

Падение цен на золото также было связано с вышедшими в среду данными по розничным продажам в США. Согласно представленному отчету, продажи в январе выросли на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым существенным ростом за последние восемь месяцев и говорит о хорошем финансовом положении потребителей на фоне пандемии COVID-19. Промышленное производство в США в январе тоже росло уже четвертый месяц подряд, прибавив 0,9% по сравнению с декабрем.

Мартовские контракты на серебро снизились на 0,9%, до 27,085 доллара за унцию.

Мартовские фьючерсы на медь упали на 0,4%, до 3,8175 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину подешевели на 2,4%, до 1249,10 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий снизились на 0,9%, до 2366 долларов за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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