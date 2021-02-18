МОСКВА, 18 фев — Dow Jones. Американский фондовый индекс Nasdaq Composite в среду обвалился в связи с тем, что инвесторы продавали акции многих технологических компаний, чей рост в текущем году был драйвером ралли на фондовом рынке США. Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель

Nasdaq упал на 82 пункта, или на 0,6%, до 13965,49 пункта, его тянули вниз акции крупных технологических компаний, таких как Apple и Netflix. S&P 500 тоже снизился, потеряв 1,26 пункта, или менее 0,1%, и закрывшись на уровне 3931,33 пункта.

Тем временем Dow Jones Industrial Average прибавил 90,27 пункта, или 0,3%, достигнув 31613,02 пункта, уже девятого рекордного уровня закрытия в текущем году. В течение дня индекс демонстрировал снижение примерно на 184 пункта, но затем развернулся вверх.

Ралли на американском фондовом рынке, в ходе которого ведущие индексы установили серию рекордов, на этой неделе выдыхается, хотя инвесторы ищут причины для оптимизма, такие как возможность увеличения объема налогово-бюджетного стимулирования со стороны правительства или более стремительное распространение вакцин от Covid-19.

Опубликованная в среду статистика показала, что розничные продажи в США в январе выросли сильнее, чем ожидалось. В конце 2020 года, в течение предпраздничного сезона, продажи снижались три месяца подряд.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему испытывают опасения по поводу завышенных оценок акций, а также растущих инфляционных ожиданий, и рынок начинает учитывать в котировках последствия стимулирующих мер и наращивания государственных расходов в США.

"Мы находимся на ранней стадии экономического и рыночного циклов, и есть опасения по поводу того, что рынок слишком быстро движется к перегреву, и Федеральная резервная система США может прибегнуть к ужесточению денежно-кредитной политики, — сказал Брайан Левитт, стратег по глобальным рынкам в Invesco. – Я считаю, что эти опасения преувеличены".

Участники рынка внимательно следят за доходностью 10-летних гособлигаций США, которая продолжила расти после того, как в начале года составляла менее 1,0%. В среду доходность этих бумаг завершила день на отметке 1,297% против 1,298% во вторник. Цены на золото снизились

Рост доходности государственных облигаций побудил некоторых инвесторов пересмотреть спрос на более рисковые активы, особенно учитывая высокие стоимостные оценки многих акций, отметил директор MUFG Bank по анализу рынков Дерек Халпенни. По его словам, в предыдущие месяцы низкая доходность облигаций подогрела интерес к рынку акций.

Подъем доходности облигаций "зашел чуть дальше, чем ожидал рынок", пояснил Халпенни. "При текущих уровнях относительный коэффициент риска и вознаграждения становится чуть менее привлекательным для рынка акций, чем можно было предполагать, и это может привести к небольшой паузе и корректировке позиций", – добавил эксперт.

Некоторые инвесторы по-прежнему настроены оптимистично, ожидая, что денежно-кредитная политика в США продолжит оказывать поддержку рынку и экономике. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк в обозримом будущем "вряд ли даже будет задумываться о том, чтобы сворачивать меры денежно-кредитного стимулирования" путем повышения процентных ставок или снижения объемов покупок облигаций.

Этот настрой главы ФРС нашел отражение в опубликованных в среду протоколах последнего заседания центрального банка, состоявшегося 26-27 января. В ходе встречи руководители ФРС приняли решение сохранять процентные ставки около нуля и продолжить покупки гособлигаций и облигаций с ипотечным покрытием. Некоторые руководители заявили, что в ближайшие месяцы темпы инфляции в США могут ускориться. При этом они полагают, что ценовое давление вряд ли будет достаточно устойчивым, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики стало необходимым, говорилось в протоколах.

Акции Verizon Communications прибавили 5,2%, а бумаги Chevron выросли на 3,0% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила, что купила крупные доли в этих компаниях. Бумаги российских компаний, кроме TCS, закрылись снижением

Циклические секторы в среду стали лидерами роста, в частности, нефтегазовый сектор S&P 500 вырос сильнее всех, прибавив 1,5%.

Бумаги многих крупных технологических компаний, напротив, утратили импульс к росту. Акции Apple снизились на 1,8%, Netflix – на 1,1%, а Facebook – на 0,2%.

В ближайшие дни инвесторы продолжат изучать корпоративную отчетность. В четверг свои результаты представят Walmart и Marriott International.

Благоприятная отчетность компаний стала отдушиной для инвесторов и помогла обосновать высокие оценки акций, отметил Дориан Каррелл, портфельный управляющий Schroders.

"Показатели компаний в настоящее время восстанавливаются, и [экономика] США также продолжит расти при условии, что не будет каких-либо проблем с вакцинацией", – добавил Каррелл.

Фьючерсы на природный газ в США прибавили 2,9%, что стало уже третьей сессией роста подряд, на фоне обрушившихся на страну снежных штормов.

Цены на золото упали на 1,5%, завершив с понижением уже четвертый день подряд.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,7%.

В Азии торги акциями завершились разнонаправленно. Японский Nikkei 225 опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%. Континентальные рынки Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием китайского Нового года.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com, Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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