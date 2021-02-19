МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в пятницу поднимаются после публикации внутренней статистики, поддерживает индексы и общая позитивная динамика мировых рынков, свидетельствуют данные торгов. Слабый рубль поможет бюджету России получить "лишние" миллиарды долларов

По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29% — до 31585,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 13921,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3922,83 пункта.

Повлияли на торги данные по рынку недвижимости в США. Как сообщила ранее Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в январе выросло на 0,6% в месячном выражении — до 6,69 миллиона. Аналитики ожидали снижения на 1,5%, до 6,61 миллиона.

Инвесторы обращают внимание и на статистику исследовательской компании Markit Economics. По ее данным, композитный индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства и в сфере услуг в стране за февраль вырос до 58,8 пункта с 58,7 пункта месяцем ранее. Значение стало самым высоким почти за шесть лет.

В целом биржи США следуют общемировой динамике. В пятницу индексы Азии в основном закрылись ростом, фондовые рынки Европы также показывают увеличение. Европейские биржи также поддержала сильная статистика по деловой активности, которая оказалась лучше ожиданий рынков.