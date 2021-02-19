МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе выросло на 0,6% по сравнению с показателем декабря — до 6,69 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Слабый рубль поможет бюджету России получить "лишние" миллиарды долларов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, напротив, снижения показателя — на 1,5%, до 6,61 миллиона.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в январе составила менее 1%, как и в декабре.

В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,93 миллиона, в месячном выражении отмечен рост на 0,2%, в годовом – на 23%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 14,8%, до 308,3 тысячи долларов.

Помимо этого, число продаж кондоминиумов и квартир в январе составило 760 тысяч, что на 4,1% выше по сравнению с декабрем и на 28,8% больше показателя января прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 8,6% в годовом выражении, до 269,6 тысячи долларов.