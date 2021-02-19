МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти в пятницу вечером снижается в пределах 2,5% на фоне возобновления добычи этого сырья в Техасе после аномального похолодания, которое привело к перебоям с добычей, свидетельствуют данные торгов. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

По состоянию на 21.34 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,91%, до 62,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,43%, до 59,05 доллара за баррель.

Цены на нефть заметно падают после того, как в течение недели их рост поддерживался сообщениями о там, что добыча нефти в Техасе сокращается из-за аномальных холодов. Теперь же агентство Блумберг сообщило, что добыча начала постепенно восстанавливаться.

Снижение цен на нефть также отчасти носит коррекционный характер, так как с начала февраля нефть марки Brent подорожала на 13,6%, WTI – на 14,6%.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, уменьшилось на одну, до 305 агрегатов. Несмотря на то, что это первое снижение за 12 недель, настроения инвесторов не улучшились.