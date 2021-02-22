МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти растет в районе 3% на сохранении оптимизма относительно баланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Рубль и российский рынок акций снижаются на общей волне бегства от риска

По состоянию на 18.34 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,61% — до 63,76 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 3,14%, до 61,12 доллара за баррель. Днем рост цен на нефть составлял около 0,5%.

Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на нефтяном рынке. Так, источник РИА Новости в одной из делегаций альянса сообщил, что Саудовская Аравия намерена настаивать на сохранении добычи нефти ОПЕК+ на текущем уровне, позиции с Россией у королевства пока не сходятся. Следующее заседание ОПЕК и ОПЕК+ запланировано на 3-4 марта.

В то же время на прошлой неделе поддержку ценам на нефть оказали перебои с добычей нефти в США из-за аномальных холодов. Аналитики полагают, что этот фактор продолжит поддерживать цены на нефть еще какое-то время.

"Для восстановления нормального уровня производительности может потребоваться больше времени, чем обычно", — полагает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит агентство MarketWatch.