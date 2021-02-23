МОСКВА, 23 фев — Dow Jones. Индекс Nasdaq Composite резко упал в понедельник. Рост доходности облигаций заставил инвесторов опасаться того, что подъем акций технологических компаний замедлится. Рубль и российский рынок акций снизились на ухудшении настроений

По итогам торгов индекс Nasdaq Composite опустился на 341,41 пункта, или 2,5%, до 13533,05 пункта. S&P 500 упал на 30,21 пункта, или 0,8%, до 3876,50 пункта. Dow Jones Industrial Average повысился на 27,37 пункта, или менее чем на 0,1%, до 31521,69 пункта.

Акции многих технологических гигантов, которые в начале февраля достигли рекордных максимумов, сдали позиции. Так, бумаги Apple, Microsoft и Amazon.com потеряли между 2% и 3%. Акции Tesla упали на 8,5%.

На рынках американских государственных облигаций в последние недели происходит распродажа. Она связана как с надеждами на восстановление экономики, так с опасениями насчет роста инфляции и повышения процентных ставок в более скором времени, чем ожидалось. Из-за снижения цен облигаций и, соответственно, роста их доходности популярные дорогостоящие акции начинают казаться менее привлекательными, чем безрисковые активы.

"По мере роста доходности гособлигаций спрос на них растет по сравнению со спросом на другие активы, – комментирует портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. – Инвесторы задумываются, сколько они готовы платить за акции. Если облигации приносят очень низкую доходность, то готовность платить за акции будет выше. Но при росте доходности облигаций ситуация меняется".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,370% с 1,344% в пятницу.

Факторы, стоящие за ростом доходности облигаций включают вакцинирование от Covid-19 и предложенный президентом Байденом пакет мер стимулирования с бюджетом 1,9 трлн долларов, который, как ожидается, ускорит восстановление экономики. Нефть ускорила рост до 3% на ожиданиях по балансу спроса и предложения

"С помощью стимулирования на 1,9 трлн долларов они только подогреют рост, – говорит Патрик Спенсер, управляющий инвестиционной фирмы Baird. – Сейчас все в пользу инвесторов: хорошие новости о Covid-19, стимулирование и хорошая отчетность. Поэтому ставки растут".

Пока же фондовые управляющие выводят капитал из дорогостоящих акций технологических компаний, которые в этом году возглавляли рыночный рост. По мере улучшения экономических перспектив капитал перетекает в сектора, которые более чувствительны к экономической обстановке, и теперь в авангарде оказались акции банков и нефтегазовых компаний.

Бумаги сети универсальных магазинов Kohl's выросли на 6,2% после сообщения The Wall Street Journal о том, что группа инвесторов-активистов, владеющих крупной долей в компании, пытается получить контроль над советом директоров.

Акции Cooper Tire & Rubber подскочили на 29%, после того как компания Goodyear Tire & Rubber заявила, что приобретет ее за 2,8 млрд долларов с оплатой денежными средствами и акциями. Бумаги самой Goodyear выросли на 12%.

Инвесторы ищут указания на то, как Федеральная резервная система США может отреагировать на резкое повышение доходности государственных облигаций. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед банковским комитетом сената.

"Отчасти волнение связано с тем, как они могут на это ответить, – отмечает Редха. – Сейчас довольно щекотливый момент, и рынок будет на этом сосредоточен".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.

В Азии большинство ключевых индексов к концу торгов откатились. Shanghai Composite по итогам сессии упал на 1,5%, а гонконгский Hang Seng – на 1,1%. Индийский S&P BSE Sensex потерял 2,3%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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