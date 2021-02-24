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https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833101778.html
Биржи США закрылись разнонаправленно
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Биржи США на закрытие во вторник в основном отыграли снижение по ходу дня, однако высокотехнологичный NASDAQ все равно закрылся в "красной" зоне. Промышленный индекс DJIA вырос на... ПРАЙМ, 24.02.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Биржи США на закрытие во вторник в основном отыграли снижение по ходу дня, однако высокотехнологичный NASDAQ все равно закрылся в "красной" зоне.
Промышленный индекс DJIA вырос на незначительные 0,05% до 31537,35 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,13% до 3881,37 пункта, а NASDAQ снизился на 0,50% до 13456,20 пункта против падения примерно на 2,5% накануне.
Акции ведущих технологических компаний в основном снижались, в красной зоне закрылись Microsoft и Apple, тогда как акции Tesla упали более чем на 2% после 8-процентного снижения накануне.
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