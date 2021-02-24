МОСКВА, 24 дек — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник снизились в цене, в то время как инвесторы изучали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла по вопросам денежно-кредитной политики. В ходе ралли предыдущего цены на золото достигли самого высокого уровня почти за неделю. Биржи США закрылись разнонаправленно

В ходе первого из двух запланированных выступлений в конгрессе Пауэлл заявил перед банковским комитетом сената, что экономика демонстрирует признаки восстановления, но ФРС, вероятно, сохранит мягкую политику в течение довольно длительного времени.

На этом фоне апрельские фьючерсы на золото упали на 2,50 доллара, или 0,1%, до 1805,90 доллара за унцию. В ходе сессии они достигали максимума 1815,20 доллара, самого высокого внутридневного уровня с 16 февраля.

Мартовские фьючерсы на серебро снизились на 40 центов, или 1,4%, до 27,688 доллара за унцию после роста в понедельник более чем на 3%, до самого высокого уровня с 1 февраля.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США устойчиво держится на 1,359%. Доходность государственных облигаций в последнее время росла на фоне ожиданий восстановления экономического роста в условиях снижения числа новых случаев COVID-19, дистрибуции вакцин и надежд на очередной раунд налогово-бюджетного стимулирования.

Спрос на золото растет, так как инвесторы опасаются относительно влияния быстрого роста доходности казначейских облигаций на спрос на рискованные активы, в особенности, акции технологического сектора, более уязвимые к повышению процентных ставок.

Мартовские фьючерсы на медь выросли на 0,9% до 4,1785 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину снизились на 3,3% до 1239,70 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий упали на 2,4% до 2335,10 доллара за унцию.

— Перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Цены на нефть ушли в минус после утреннего роста