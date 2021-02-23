МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после утреннего роста, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на фоне ситуации в США и в ожидании встречи ОПЕК+. СМИ узнали о разногласиях России и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+

По состоянию на 17.24 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19% — до 64,24 доллара, апрельских — на 0,26%, до 65,07 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,52% — до 61,38 доллара за баррель.

В понедельник нефтяные котировки выросли на 3-4%, а во вторник утром показывали рост на 1,5%. Такая динамика была связана с надеждами на сохранение баланса на рынке на фоне перебоев с добычей в США из-за аномальных холодов, ожиданий по восстановлению экономики и сокращения добычи ОПЕК+.

Позитив от сделки ОПЕК+ поддерживал нефтяные цены с начала февраля. Ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Теперь участники рынка ждут новых решений альянса. Следующее заседание ОПЕК и ОПЕК+ запланировано на 3-4 марта. Как сообщил в понедельник источник РИА Новости в одной из делегаций альянса, Саудовская Аравия намерена настаивать на сохранении добычи нефти ОПЕК+ на текущем уровне, позиции с Россией у королевства пока не сходятся.

Инвесторы также ожидают статистики по запасам нефти в США за прошлую неделю. Как полагают аналитики, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 февраля сократились на 5,4 миллиона баррелей. Это может стать пятым снижением запасов подряд.