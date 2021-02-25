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Биржи США выросли после двух дней нестабильности
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Биржи США выросли после двух дней нестабильности, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 1,35%, до 31961,86 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся... ПРАЙМ, 25.02.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. Биржи США выросли после двух дней нестабильности, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 1,35%, до 31961,86 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,13%, до 3925,41 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ после двух провальных сессий поднялся на 0,99%, до 13597,97 пункта.
Новостной фон торгов остался прежним — дебаты в конгрессе о 2-триллионном пакете поддержки экономики, перспективы восстановления роста ВВП и инфляции. Позитивной новостью оказались цифры по продажам недвижимости: в январе продажи новых домов в стране выросли на 4,3%, до 923 тысяч, при прогнозе роста на 2,1%, до 855 тысяч.
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