ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. Биржи США выросли после двух дней нестабильности, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи закрылись ростом на сильной статистике

Промышленный индекс DJIA вырос на 1,35%, до 31961,86 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,13%, до 3925,41 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ после двух провальных сессий поднялся на 0,99%, до 13597,97 пункта.

Новостной фон торгов остался прежним — дебаты в конгрессе о 2-триллионном пакете поддержки экономики, перспективы восстановления роста ВВП и инфляции. Позитивной новостью оказались цифры по продажам недвижимости: в январе продажи новых домов в стране выросли на 4,3%, до 923 тысяч, при прогнозе роста на 2,1%, до 855 тысяч.

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