МОСКВА, 25 фев — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду снизились вторую сессию подряд, закрывшись ниже ключевой отметки 1800 долларов впервые на этой неделе. Цены на нефть достигли 13-месячного максимума

Доходность казначейских облигаций США достигла самых высоких уровней примерно за один год, оказав давление на стоимость золота, говорит Мэтт Ортон, директор Carillon Tower Advisers.

Днем ранее, выступая в конгрессе, председатель ФРС Джером Пауэлл попытался успокоить рынки, которых стал тревожить быстрый рост доходности казначейских облигаций на фоне восстановления экономики после пандемии.

Пауэлл "специально отметил, что рост доходности облигаций является здоровым признаком экономических ожиданий и преуменьшил инфляционные опасения, вызываемые налогово-бюджетной политикой США", — сказал Ортон. "Этот оптимизм в отношении восстановления, в сочетании с ожиданиями довольно благоприятной инфляции, оказывает существенную поддержку золоту", — добавил он.

Резкое увеличение доходности казначейских бумаг, в частности, 10-летних нот (до 1,49%), побудило инвесторов усомниться в целесообразности владения золотом, которое не приносит купонного дохода. При этом казначейские облигации считают нерискованным активом, активом-убежищем. Биржи США выросли после двух дней нестабильности

На этом фоне цены на золото в среду упали на 8 долларов, или 0,4%, до 1797,90 доллара за унцию. Это первое закрытие ниже 1800 долларов с пятницы. На предыдущей сессии цены снизились примерно на 0,1%, а в понедельник – выросли на 1,7%.

Между тем мартовские фьючерсы на серебро выросли на 17 центов, или 0,6%, до 27,859 доллара за унцию.

Пауэлл во вторник заявил о намерении ФРС сохранять мягкую денежно-кредитную политику в обозримом будущем. Его комментарии позволили остановить сильное снижение котировок акций технологических компаний, которые обычно являются наиболее чувствительными к росту процентных ставок и считаются высоко оцененными.

В среду Пауэлл выступал перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Он заявил, что ФРС хочет увидеть "реальные данные", свидетельствующие о том, что центробанк приближается к достижению свои целей, прежде чем замедлять темпы покупок облигаций.

Мартовские фьючерсы на медь выросли на 2,8% до 4,2945 доллара за фунт. Цены на медь росли пятую сессию подряд и достигли самого высокого уровня закрытия с 2011 года.

Апрельские фьючерсы на платину выросли на1,5% до 1257,90 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий выросли на 3,7% до 2431,50 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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