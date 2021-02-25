МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США выросли

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,07%, до 3602,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2356,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,95%, до 30297,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 2,77%, до 3076,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 6849,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,56%, до 30135 пунктов.

Инвесторы обратили внимание на динамику бирж США по итогам торгов в среду. Так, основные американские индексы выросли на 1-1,4%. Поддержку оказали данные по продажам новых домов в стране, которые выросли на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем декабря. Аналитики ждали роста показателя на 2,1%.

Кроме того, участники торгов также отыгрывают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Регулятор подтвердил, что процентные ставки останутся низкими. Это снизило опасения на рынке о том, что высокая инфляция может побудить мировые центробанки начать ужесточение денежно-кредитной политики.

"Технически, Пауэлл не сказал чего-то нового на слушании. Он фактически подтвердил приверженность ФРС к поддержанию "ультра адаптивной" политики до тех пор, пока "не будет достигнут существенный прогресс", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль.

В то же время аналитик отметил, что на фоне недавнего роста котировок акций, признаков постепенного восстановления экономической активности в США и развертывания вакцинации, ФРС может в дальнейшем проявлять меньшее желание поддерживать экономику. Однако в целом, считает Катриль, политический фон еще некоторое время будет поддерживать рисковые активы.

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