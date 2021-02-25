Цены на нефть достигли 13-месячного максимума
МОСКВА, 25 фев — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду закрылись на самом высоком уровне за 13 месяцев. При этом данные, опубликованные Министерством энергетики США, показали рост запасов сырой нефти на фоне резкого сокращения запасов дистиллятов.
Изменения в запасах указывают на более значительное сокращение предложения в предстоящие недели на фоне снижения производства энергии, вызванного резким похолоданием на большей части США на прошлой неделе.
"Увеличение запасов сырой нефти отражает факт, о котором, похоже, забывают те, кто ожидал их сокращения: Техас экспортирует куда больше нефти, чем импортирует", — говорит Трой Винсент, аналитик компании DTN.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX выросли на 1,55 доллара, или 2,5%, до 63,22 доллара за баррель. Согласно Dow Jones Market Data, это самый высокий уровень закрытия для наиболее активно торгуемого контракта с 6 января 2020 года.
Агентство энергетической информации Минэнерго США сообщило в среду, что запасы сырой нефти в стране на неделе 13-19 февраля выросли на 1,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 4,8 млн баррелей. Данные также показали рост запасов сырой нефти в нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, на 2,8 млн баррелей.
Американский институт нефти во вторник сообщил о росте запасов примерно на 1 млн баррелей.
Данные Минэнерго также показали, что запасы бензина "практически не изменились", а запасы дистиллятов сократились на 5 млн баррелей. Прогноз S&P Global Platts предполагал сокращение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и запасов дистиллятов на 3,5 млн баррелей.
По итогам торгов на NYMEX в среду мартовские фьючерсы на бензин выросли в цене на 2% до 1,8956 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,2% до 1,9083 доллара за галлон. Мартовские контракты истекают в пятницу.
Что касается фьючерсов на нефть, то в среду они закрылись на неоднозначной ноте. Трейдеры проявляли осторожность в преддверии ключевого заседания ОПЕК+, которое пройдет на следующей неделе.
Трейдеры также ждут еженедельных данных по запасам природного газа, которые выйдут в четверг, и ожидают их масштабного сокращения.
Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы природного газа в США на неделе 13-19 февраля сократились на 333 млрд кубических футов.
В среду мартовские фьючерсы на природный газ, срок исполнения по которым истек в конце торговой сессии, упали в цене на 0,9% до 2,854 доллара за млн БТЕ. Апрельские фьючерсы упали на 2,2% до 2,795 доллара за млн БТЕ.
— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
Читайте также:
https://1prime.ru/Financial_market/20210225/833111813.html