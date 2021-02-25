МОСКВА, 25 фев — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду закрылись на самом высоком уровне за 13 месяцев. При этом данные, опубликованные Министерством энергетики США, показали рост запасов сырой нефти на фоне резкого сокращения запасов дистиллятов. Биржи США выросли после двух дней нестабильности

Изменения в запасах указывают на более значительное сокращение предложения в предстоящие недели на фоне снижения производства энергии, вызванного резким похолоданием на большей части США на прошлой неделе.

"Увеличение запасов сырой нефти отражает факт, о котором, похоже, забывают те, кто ожидал их сокращения: Техас экспортирует куда больше нефти, чем импортирует", — говорит Трой Винсент, аналитик компании DTN.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX выросли на 1,55 доллара, или 2,5%, до 63,22 доллара за баррель. Согласно Dow Jones Market Data, это самый высокий уровень закрытия для наиболее активно торгуемого контракта с 6 января 2020 года.

Агентство энергетической информации Минэнерго США сообщило в среду, что запасы сырой нефти в стране на неделе 13-19 февраля выросли на 1,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 4,8 млн баррелей. Данные также показали рост запасов сырой нефти в нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, на 2,8 млн баррелей.

Американский институт нефти во вторник сообщил о росте запасов примерно на 1 млн баррелей.

Данные Минэнерго также показали, что запасы бензина "практически не изменились", а запасы дистиллятов сократились на 5 млн баррелей. Прогноз S&P Global Platts предполагал сокращение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и запасов дистиллятов на 3,5 млн баррелей. Европейские биржи закрылись ростом на сильной статистике

По итогам торгов на NYMEX в среду мартовские фьючерсы на бензин выросли в цене на 2% до 1,8956 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,2% до 1,9083 доллара за галлон. Мартовские контракты истекают в пятницу.

Что касается фьючерсов на нефть, то в среду они закрылись на неоднозначной ноте. Трейдеры проявляли осторожность в преддверии ключевого заседания ОПЕК+, которое пройдет на следующей неделе.

Трейдеры также ждут еженедельных данных по запасам природного газа, которые выйдут в четверг, и ожидают их масштабного сокращения.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы природного газа в США на неделе 13-19 февраля сократились на 333 млрд кубических футов.

В среду мартовские фьючерсы на природный газ, срок исполнения по которым истек в конце торговой сессии, упали в цене на 0,9% до 2,854 доллара за млн БТЕ. Апрельские фьючерсы упали на 2,2% до 2,795 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Бумаги российских компаний закрыли торги разнонаправленно