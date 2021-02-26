ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Биржи США резко упали в четверг в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился по основным индексам

Промышленный индекс DJIA снизился на 1,76%, до 31400,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 2,45%, до 3829,25 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 3,52%, до 13119,43 пункта.

Биржи США снижаются на инфляционных опасениях и статистике. Так, в четвертом квартале ВВП страны, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, но хуже прогноза роста от аналитиков на 4,2% в пересчете на год.

В то же время минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%. Снижение крупнейшей мировой экономики в минувшем году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

Статистика по рынку труда оказалась лучше ожиданий. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 февраля, упало до минимума с ноября 2020 года, а темп падения показателя стал самым быстрым с августа того же года: число таких заявок снизилось на 111 тысяч, до 730 тысяч.

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