Снижение цен на нефть немного ускоряется
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу днем увеличивают темпы снижения, инвесторы оценивают перспективы баланса спроса и предложения перед встречей ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,86% — до 65,53 доллара, апрельских — на 0,85%, до 66,31 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,8% — до 63,01 доллара за баррель.
На следующей неделе внимание нефтяных инвесторов будет обращено на встречу ОПЕК+. Участники торгов опасаются, что ограничения по добыче сырья будут ослаблены, что, в свою очередь, приведет к нарушению баланса предложения и еще не до конца восстановившегося спроса.
Управляющий сотрудник Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir) сказал агентству Market Watch, что возможное увеличение добычи нефти Саудовской Аравией приведет к снижению цен на нефть. Аналитик также отметил, что это будет "неудивительно", учитывая последние темпы роста цен на сырье.
По-прежнему некоторое давление на стоимость нефти оказывает укрепление доллара. Курс доллара к основным мировым валютам растет, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты.
В целом на рынке наблюдается некоторое снижение рисковых настроений, которые ранее поддерживались надеждами на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Так, ранее в пятницу фондовые биржи Азии закрылись существенным снижением в пределах 4%, также наблюдается негативная динамика на европейских рынках.
https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833124249.html