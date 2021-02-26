МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу днем увеличивают темпы снижения, инвесторы оценивают перспективы баланса спроса и предложения перед встречей ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,86% — до 65,53 доллара, апрельских — на 0,85%, до 66,31 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,8% — до 63,01 доллара за баррель.

На следующей неделе внимание нефтяных инвесторов будет обращено на встречу ОПЕК+. Участники торгов опасаются, что ограничения по добыче сырья будут ослаблены, что, в свою очередь, приведет к нарушению баланса предложения и еще не до конца восстановившегося спроса. Нефть коррекционно дешевеет после трехдневного ралли

Управляющий сотрудник Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir) сказал агентству Market Watch, что возможное увеличение добычи нефти Саудовской Аравией приведет к снижению цен на нефть. Аналитик также отметил, что это будет "неудивительно", учитывая последние темпы роста цен на сырье.

По-прежнему некоторое давление на стоимость нефти оказывает укрепление доллара. Курс доллара к основным мировым валютам растет, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты.

В целом на рынке наблюдается некоторое снижение рисковых настроений, которые ранее поддерживались надеждами на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Так, ранее в пятницу фондовые биржи Азии закрылись существенным снижением в пределах 4%, также наблюдается негативная динамика на европейских рынках.