МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Откат на зарубежных фондовых площадках в последние дни не стоит расценивать как обвал – это скорее коррекция, которая может снять сформировавшуюся перекупленность. Но и недооценивать происходящее также будет неправильно. Главная причина текущего падения акций – в росте доходностей американских казначейских бумаг на фоне политики мировых центробанков. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск потерял за сутки почти $14 миллиардов

Колебания на фондовом рынке идут всю последнюю неделю — инвесторы пытаются разобраться с резким ростом доходности облигаций. Биржи США резко упали накануне. Так, промышленный индекс DJIA снизился на 1,76%, до 31400,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 2,45%, до 3829,25 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 3,52%. Биржи снижаются на инфляционных опасениях и статистике. Так, в четвертом квартале ВВП США вырос на 4,1% в пересчете на год. Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, но хуже прогноза от аналитиков на 4,2% в пересчете на год.

Российский фондовый рынок также оказался под давлением снижающихся зарубежных площадок. В пятницу в начале торгов он снижался на 2-2,7% на внешнем негативе, и аналитики ждут закрытия недели в отрицательной зоне.

ОТКАТ — НЕ ОБВАЛ

Прошедший откат от рекордных максимумов на обвал пока не претендует, несмотря на то что коррекция вполне может усилиться, рассуждает эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

"По ряду показателей рынки действительно перегреты прежде всего средой низких ставок. Инфляция, рост цен на товарные активы, необходимость новых займов для финансирования потенциального расширения стимулирования экономики в США провоцируют подъем доходностей на долговых рынках", — указывает он.

Вчера по 10-летним Treasuries доходность выросла до 1,6%, превысив дивидендную доходность в среднем по S&P 500, что оказывает прямое давление на рынок акций. Тем не менее, представители ФРС пока говорят о готовности поддерживать ставки на минимальном уровне. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Главная причина текущего падения акций – в росте доходностей американских казначейских бумаг, продолжает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Она является индикатором того, какую среднюю инфляцию рынок закладывает на ближайшие годы.

На фоне пандемического 2020 года ставка по 10-летним бондам колебалась в диапазоне 0,6-1% годовых: инвесторы широким фронтом входили в эти бумаги, что вызывало рост цен на защитные активы и, как следствие, давало по ним ничтожно низкую доходность.

С января ситуация начала меняться: сначала ставка по 10-летним облигациям США уверенно закрепилась выше 1%, и в течение февраля ее рост происходит практически без остановок. На этой неделе был взят новый психологический для рынка уровень – 1,5%. Он важен потому, что текущая инфляция в США за последние 12 месяцев составляет 1,4%, и на таком уровне она держится уже больше квартала.

"То есть, впервые с начала эпидемии казначейские бумаги начали приносить положительную доходность. Это говорит о сильном обратном оттоке из американских облигаций и о том, что теперь вместе с экономикой начнет расти инфляция – благо для этого были созданы все условия со стороны ФРС и Минфина США", — отмечает аналитик.

"Для инвесторов это означает следующее: цикл смягчения может окончиться раньше, чем все думали — не через 1,5-2 года, а уже в этом году. А это негативно для рынка акций, ведь он в значительной мере подпитывался денежными вливаниями со стороны регулятора США", — добавляет Емельянов.

РОСТ НЕ ЗА ГОРАМИ

Сейчас мы наблюдаем сильнейшее падение акций за несколько недель, в особенности в сегменте IT-компаний, которые росли опережающими темпами в последние месяцы. Nasdaq Composite накануне потерял почти 4% первый раз за 4 месяца.

Однако, если мы посмотрим на глубину просадки с последних максимумов, то пока нынешнее снижение в индексах недотягивает даже до того, что мы видели в конце января. Nasdaq Composite на 7% ниже последних пиков, S&P 500 – менее чем на 3%. Это укладывается в рамки обычной среднесрочной коррекции. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

"С другой стороны, доходность 10-летних бумаг остается существенно ниже прогнозной инфляции этого года (до 2,5% годовых), а это значит, что ей есть куда расти – а рынку акций есть куда падать. В базовом сценарии можно предположить, что коррекция продлится еще несколько сессий, но уже на следующей неделе рынок возобновит свой рост", — предполагает Емельянов.

СТАТИСТИКА ОБНАДЕЖИВАЕТ

Падение рынков больше похоже на коррекцию, которая может снять сформировавшуюся перекупленность, полагает заместитель генерального директора ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Рынки падают, доходности долговых инструментов растут, но это происходит на фоне хорошей статистики по США (заказы на товары длительного пользования, оценка ВВП, заявки на пособие).

"Всё это указывает скорее на восстановление экономики, так что ФРС в конце года может серьёзно ужесточить риторики. Рост доходности по бондам в такой ситуации понятен, а коррекция рынков, особенно "хайтека", обусловлена чувствительностью акций к ставкам", — комментирует аналитик.

К тому же многие компании могут быть вынуждены сократить в таких условиях программы обратного выкупа за счёт займов или уменьшить дивиденды, сокращая долговую нагрузку и направляя средства в развитие.

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Основная проблема для мирового финансового рынка сейчас – это сверхмягкая монетарная политика основных центральных банков, поясняет в свою очередь ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

"Они не реагируют на растущую инфляцию и продолжают монетарное стимулирование, которое еще больше ухудшает ситуацию", — говорит он.

Вследствие этого начались продажи на рынках облигаций, цены падали, а доходности с начала года шли вверх.

Какое-то время инвесторы старались не замечать эту опасную тенденцию, но в последние дни обвал бондов усилился, доходности по американским десятилетним казначейским облигациям превысили уровень 1.5%, что выше средней дивидендной доходности по индексу S&P 500. Фонды начали переоценку акций, математические модели начали срабатывать на продажу акций.

По словам аналитика, негативная ситуация на рынке облигаций развивается очень динамично. Некоторые центральные банки, ЦБ Австралии, пытаются зафиксировать кривую доходности, но это чревато падением национальной валюты и дальнейшим ростом инфляции. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

"Примерно в такой ситуации мировой финансовый рынок оказался к концу 60-х годов прошлого века. Тогда в США пятнадцать лет был "медвежий" рынок. Инвесторы только входят в эту неприятную фазу", — к такому заключению приходит эксперт.