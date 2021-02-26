МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российские инвесторы по итогам 9 месяцев 2020 года владели только 15% акций российских компаний, торгующихся на Московской бирже, остальные 85% бумаг приходились на иностранных инвесторов, сказал на вебинаре исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Клапко. Российские акции не смогут игнорировать внешний позитив

"Стоит также отметить, что локальные инвесторы на российском рынке — пока не доминирующая сила, по нашим оценкам, это только 15% рынка в свободном обращении, 85% — это иностранные инвесторы. То есть рынок по-прежнему под доминирующим влиянием иностранцев, но тем не менее, растущая доля ритейла и растущая доля локальных инвесторов очень важна, она стабилизирует рынок", — выразил он экспертную оценку, характеризуя рынок акций Московской биржи.

Эксперт пояснил РИА Новости, что данные приведены по итогам девяти месяцев 2020 года и отражают доли владения инвесторов по стоимости акций.

"По нашим оценкам, ежемесячные потоки со стороны розничных инвесторов гораздо более стабильны, чем у иностранцев, что не только добавляет к ликвидности рынка, которая выросла в два раза на Московской бирже в 2020 году, но также делает рынок не в моменте, но потенциально более устойчивым к шокам. Нецикличный характер притоков очень сильно помогает и повышает привлекательность всего рынка в целом", — добавил он.

"Во-первых, инвесторы иностранные исторически пришли, многие фонды — длинные инвесторы, у них огромные пакеты в наших компаниях… Они не совершают ежедневных операций. А российские инвесторы — это некая новая волна, которая пришла на российский рынок, и она спекулятивная. Во-первых, они пользуются услугами консультантов, робоэдвайзерами, много спекулируют, отсюда создается flow большой, отсюда их высокая доля в оборотах, но она не коррелирует во владении", — пояснил он РИА Новости.

Ранее в пятницу эксперт отметил, что в 2021 году ожидает притока средств локальных инвесторов в акции российских компаний на Московской бирже в 2021 году в 1 триллион рублей, что сопоставимо с объемом инвестиций за предыдущий год, при этом 80-90% средств могут прийти от физлиц.

Ранее в феврале Московская биржа сообщала, что число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 1,2 миллиона человек и достигло 10 миллионов. За прошлый год брокерские счета открыли 5 миллионов человек — больше, чем за все предыдущие годы.

За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в январе 2021 года составила 41%.

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