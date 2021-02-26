МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-феврале снизился в годовом выражении на 2,1%, до 1,182 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 12,9%, до 1,321 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.

Общий объем торгов всеми нефтепродуктами в январе-феврале на бирже снизился на 8%, составив 3,287 миллиона тонн. Оборот торгов в денежном выражении по итогам двух месяцев составил 151,764 миллиарда рублей, показав рост в годовом выражении на 0,5%.

Из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-феврале составили 302 тысячи тонн, снизившись на 9%. Продажи топочного мазута сократились на 40,1%, до 157 тысяч тонн, а СУГов, наоборот, выросли — на 15,8%, до 217 тысяч тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 107 тысяч тонн, увеличившись сразу на 61%.

Объем торгов на СПбМТСБ по итогам 2020 года вырос в денежном выражении на 13,4% по сравнению с 2019 годом и составил 1,071 триллиона рублей.

Торги всеми нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, в 2020 году составили 23,182 миллиона тонн, что на 11,3% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении оборот в секции "нефтепродукты" составил 974,528 миллиарда рублей.