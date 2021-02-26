МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Комитет по фондовому рынку Московской биржи рекомендовал изменить уровень ограничения агрессивности рыночных заявок по иностранным акциям c 3% до 1%, решение о сроках введения нового уровня ограничения будет принято позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

"Комитет по фондовому рынку Московской биржи рекомендовал изменить уровень ограничения агрессивности рыночных заявок по иностранным акциям c 3% до 1%.

Решение о сроках введения нового уровня ограничения будет принято позднее. Торги бензином снизились на Петербургской сырьевой бирже

В настоящее время для акций из индекса Мосбиржи ограничение агрессивности составляет 1%, для остальных акций — 3%", — говорится в сообщении.

"С 1 марта на валютном рынке в утренние часы (с 7 до 10) мы введем ограничение агрессивности рыночных заявок по аналогии с рынком акций. По основным валютным парам максимальное отклонение цен допустимых встречных заявок от лучшей цены будет установлено на уровне 0,5%, по менее ликвидным валютам – в размере 1%. Механизм необходим в значительной степени для защиты от ошибок трейдеров в периоды невысокой ликвидности", — также сообщили в пресс-службе.

В декабре управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич пояснял в интервью РИА Новости, что речь идет о том, чтобы нельзя было рыночной заявкой (возможно, неосознанно для того, кто ее подает) "снести" слишком много встречных заявок, так как это может привести к тому, что сделки будут заключаться по ценам, сильно отличающимся от ожидаемой.

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