МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются во вторник вечером, в то время как инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем заседании ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Глава ОПЕК отметил улучшение на рынке нефти

По состоянию на 19.09 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 63,66 доллара. Минутами ранее показатель рос. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI — росла на 0,15%, до 60,73 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают заседаний ОПЕК+, которые пройдут на текущей неделе. В среду, 3 марта, пройдет заседание министерского мониторингового комитета альянса, а на следующий день, 4 марта, запланировано заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки.

Рынки оценивают, какое решение может принять альянс по сделке в свете ситуации с коронавирусом и восстановлением экономики. В конце прошлого года ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, а также указал на необходимость сохранения курса на восстановление устойчивости нефтяного рынка. Страны ОПЕК+ выполнили сделку по добыче на 103% в январе

"Не думаю, что ОПЕК+ испортит вечеринку тем, что склонит рынок к переизбытку предложения", — считает сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чье мнение приводит агентство Блумберг.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.