МОСКВА, 3 мар — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись ростом, прервав серию снижений, продолжавшуюся пять сессий подряд и подтолкнувшую цены на золото к самому низкому уровню более чем за восемь месяцев. Фондовые индексы Европы выросли на экономическом оптимизме

Cтарший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя предполагает, что снижение котировок золота закончилось. Он отмечает проявившиеся слабости в перспективах мировой экономики. Распродажи на рынке облигаций вполне могут возобновиться, хотя центральные банки и выражают обеспокоенность продолжающимся ростом доходности гособлигаций, говорит он.

Ранее на этой неделе Резервный банк Австралии подтвердил намерение продолжать покупки активов, а член Управляющего совета Европейского центрального банка Фабио Панетта заявил о необходимости препятствовать увеличению крутизны кривой номинальной доходности, рассказывает Мойя. Федеральная резервная система США "отчетливо сигнализирует о согласии с другими центральными банками, и золото с легкостью может вернуть себе былой задор", говорит он.

"Последняя крупная распродажа золота, возможно, уже позади, или же золоту может понадобиться еще одно последнее падение к отметке 1650 долларов, чтобы привлечь долгосрочных институциональных инвесторов", — резюмирует Мойя.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX во вторник закрылись ростом на 10,60 доллара, или 0,6%, до 1733,60 доллара за унцию. Накануне котировки самых активно торгующихся контрактов отметились снижением пятую сессию подряд, достигнув минимума закрытия с июня 2020 года, согласно данным FactSet.

Инвестиционная привлекательность акций и золота ослабла, поскольку инвесторы переоценивали их относительную стоимость на фоне роста доходности государственных и корпоративных облигаций.

В ФРС предполагают, что растущая доходность облигаций отражает позитивные ожидания восстановления экономики на фоне кампании по вакцинации от коронавируса и вероятного принятия новых мер налогово-бюджетной поддержки.

Между тем, когда речь идет о золоте инвесторам следует обращать больше внимания "не на номинальную, а на реальную доходность ", считает исполнительный директор U.S. Global Investors Франк Холмс.

Доходность 10-летних гособлигаций США недавно достигла 1,4%, что, согласно данным Министерства труда США, в точности соответствует росту потребительских цен в январе по сравнению с тем же периодом предыдущего года, отмечает Холмс, добавляя, что в действительности инфляция "съедает" всю выгоду даже при росте доходности.

“Полагаю, что золото резко пойдет вверх, когда рост потребительских цен реально ускорится на фоне дополнительного стимулирования, — говорит Холмс. – Пока этого не произошло, будет удачное время для покупки (золота)".

Майские фьючерсы на серебро подорожали на 20 центров, или почти на 0,8%, до 26,879 доллара за унцию после роста на 0,9% по итогам предыдущей сессии.

Майские контракты на медь выросли почти на 2,7% до 4,222 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину отметились ростом на 1,9% до 1214,40 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий – на 0,8% до 2368,60 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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