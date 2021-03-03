Фьючерсы на золото закрылись ростом впервые за шесть сессий
МОСКВА, 3 мар — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись ростом, прервав серию снижений, продолжавшуюся пять сессий подряд и подтолкнувшую цены на золото к самому низкому уровню более чем за восемь месяцев.
Cтарший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя предполагает, что снижение котировок золота закончилось. Он отмечает проявившиеся слабости в перспективах мировой экономики. Распродажи на рынке облигаций вполне могут возобновиться, хотя центральные банки и выражают обеспокоенность продолжающимся ростом доходности гособлигаций, говорит он.
Ранее на этой неделе Резервный банк Австралии подтвердил намерение продолжать покупки активов, а член Управляющего совета Европейского центрального банка Фабио Панетта заявил о необходимости препятствовать увеличению крутизны кривой номинальной доходности, рассказывает Мойя. Федеральная резервная система США "отчетливо сигнализирует о согласии с другими центральными банками, и золото с легкостью может вернуть себе былой задор", говорит он.
"Последняя крупная распродажа золота, возможно, уже позади, или же золоту может понадобиться еще одно последнее падение к отметке 1650 долларов, чтобы привлечь долгосрочных институциональных инвесторов", — резюмирует Мойя.
Апрельские фьючерсы на золото на COMEX во вторник закрылись ростом на 10,60 доллара, или 0,6%, до 1733,60 доллара за унцию. Накануне котировки самых активно торгующихся контрактов отметились снижением пятую сессию подряд, достигнув минимума закрытия с июня 2020 года, согласно данным FactSet.
Инвестиционная привлекательность акций и золота ослабла, поскольку инвесторы переоценивали их относительную стоимость на фоне роста доходности государственных и корпоративных облигаций.
В ФРС предполагают, что растущая доходность облигаций отражает позитивные ожидания восстановления экономики на фоне кампании по вакцинации от коронавируса и вероятного принятия новых мер налогово-бюджетной поддержки.
Между тем, когда речь идет о золоте инвесторам следует обращать больше внимания "не на номинальную, а на реальную доходность ", считает исполнительный директор U.S. Global Investors Франк Холмс.
Доходность 10-летних гособлигаций США недавно достигла 1,4%, что, согласно данным Министерства труда США, в точности соответствует росту потребительских цен в январе по сравнению с тем же периодом предыдущего года, отмечает Холмс, добавляя, что в действительности инфляция "съедает" всю выгоду даже при росте доходности.
“Полагаю, что золото резко пойдет вверх, когда рост потребительских цен реально ускорится на фоне дополнительного стимулирования, — говорит Холмс. – Пока этого не произошло, будет удачное время для покупки (золота)".
Майские фьючерсы на серебро подорожали на 20 центров, или почти на 0,8%, до 26,879 доллара за унцию после роста на 0,9% по итогам предыдущей сессии.
Майские контракты на медь выросли почти на 2,7% до 4,222 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину отметились ростом на 1,9% до 1214,40 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий – на 0,8% до 2368,60 доллара за унцию.
— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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