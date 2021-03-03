МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды по инерции слегка повышается к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США закрылись снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 1 копейку — до 73,80 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,12 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,4% — до 62,97 доллара за баррель.

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