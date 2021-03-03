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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210303/833149322.html
Рубль в начале торгов слегка повышается на дорожающей нефти
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Рубль в начале торгов среды по инерции слегка повышается к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск... ПРАЙМ, 03.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды по инерции слегка повышается к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 1 копейку — до 73,80 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,12 рубля.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,4% — до 62,97 доллара за баррель.
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