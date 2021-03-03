МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста, инвесторы оценивают перспективы небольшого увеличения её добычи в рамках соглашения ОПЕК+ при позитивных перспективах наращивания спроса на сырьё в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии.

По состоянию на 13.08 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,53%, до 63,66 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,52%, до 60,66 доллара за баррель. Утром нефть дорожала незначительно. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Позднее в среду пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а на четверг запланировано заседание представителей всех стран-участниц соглашения, где будет приниматься решение о дальнейшей его судьбе.

По различным рыночным оценкам, в скором времени ожидалось возвращение на рынок дополнительно 1,5 миллиона баррелей нефти в день. Но как накануне сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций, большинство стран ОПЕК+ склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, то есть, с максимально возможным шагом месячного изменения, о котором в ОПЕК+ договорились ранее.

"Энергетический рынок готовится к увеличению поставок на рынок, но сохранение оптимизма с вакциной (от нового коронавируса — ред.) и надежды на глобальное открытие экономики, скорее всего, ограничит большую часть давления на нефтяные цены", — также считает аналитик OANDA Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.