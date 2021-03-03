МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 3%, несмотря на данные об увеличении ее запасов в США рекордными за всю историю наблюдений темпами, внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.33 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,33%, до 64,16 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,71%, до 61,37 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 1,5%.

Внимание инвесторов сосредоточено на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое завершилось без рекомендации по параметрам сделки альянса. На четверг запланировано заседание представителей всех стран-участниц соглашения, где будет приниматься решение о дальнейшей его судьбе.

Настроения трейдеров не омрачили даже данные о росте запасов нефти в США до максимума с января. При этом темпы роста запасов стали самыми быстрыми за всю историю наблюдений. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) подскочили на 21,6 миллиона баррелей и достигли 484,6 миллиона баррелей.

"Вопрос не в том "смогут ли", а в том "насколько" страны ослабят ограничения добычи", — отметил глава отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберт Рюкер (Norbert Ruecker), чье мнение приводит агентство Блумберг. Он также уточнил, что восстановление экономики и вероятный скачок экономической активности приведут к увеличению спроса на сырье.