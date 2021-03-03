МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером снизил темпы роста после выхода макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск курс евро к доллару опускался до 1,2078 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2089 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,67 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 90,86 пункта. До выхода статистики индекс доллара находился на отметке в 91,02 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 117 тысяч при ожидаемом росте на 177 тысяч. Эксперт назвала три фактора, которые обрушат доллар до 65 рублей

В том числе в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в феврале выросло на 32 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 57 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 28 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе: в секторе услуг число рабочих мест снизилось на 14 тысяч, в секторе производства товаров — выросло на 131 тысячу.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале снизился до 55,3% с январских 58,7%. Аналитики при этом ожидали сохранения показателя в текущем месяце на уровне января.

Также инвесторы обратили внимание и на статистику по еврозоне. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран этого валютного блока, по окончательной оценке, в феврале вырос до 48,8 пункта с январских 47,8 пункта.

Статистика оказалась лучше прогнозов, однако индекс остается ниже 50 пунктов, продолжая указывать на спад экономической активности.

В то же время главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что замедление темпов снижения активности в еврозоне подчеркивает, что последний спад в экономике выглядит "гораздо менее серьезным", чем первоначальный удар от пандемии в 2020 году.

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