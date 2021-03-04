ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Биржи США падают второй день подряд, NASDAQ опустился ниже психологической отметки в 13 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний закрылись в основном ростом

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,39% до 31270,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,31% до 3819,72 пункта, а технологичный NASDAQ рухнул на 2,70% до 12997,75.

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