МОСКВА, 4 мар — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись на самой низкой отметке почти за девять месяцев под давлением роста доходности казначейских облигаций и доллара США. Накануне золото впервые за шесть сессий закрылось ростом. Биржи США падают второй день подряд

“Золото опять игнорирует все вокруг, кроме доходности гособлигаций, — говорит Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets. – По мере продолжения ее роста, издержки выбора не приносящих процентного дохода активов, таких как золото, тоже будут расти".

“Чтобы найти какую-то поддержку драгоценному металлу нужно, чтобы доходность (гособлигаций) вновь начала падать, или чтобы доллар США резко ослаб", — отмечает он.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 17,80 доллара, или 1%, до 1715,80 доллара за унцию. В ходе торгов котировки опускались до внутридневного минимума 1699,40 доллара. Согласно данным FactSet, цена золота на закрытие торгов в среду стала самой низкой для наиболее активно торгующихся фьючерсов с 8 июня. Во вторник они выросли после снижения, происходившего пять сессий подряд.

Аналитики UBS тоже обращают внимание на повышение доходности бондов. В частности, номинальная доходность по 10-летним казначейским облигациям в среду достигла 1,498%. Их реальная доходность, учитывающая инфляцию, также выросла. Золото не приносит купонного дохода и поэтому испытывает давление при повышении доходности облигаций.

“Рост номинальной и реальной доходности американских казначейских облигаций в последнее время оказал давление на золото, тогда как продолжающийся отток средств из золотых биржевых фондов, вероятно, будет оставаться ключевым вызовом в этом году”, – заметили стратеги-аналитики UBS. Они также обращают внимание на ежемесячные данные по золотым биржевым фондам, запасы которых существенно сократились.

Аналитики допускают отскок цен на золото в краткосрочной перспективе, однако они более пессимистичны или нейтральны в долгосрочной перспективе, учитывая повышение доходности гособлигаций и ожидания дальнейшего налогово-бюджетного стимулирования в США, которое усилит экономику и инфляцию.

“Мы полагаем, что недавние препятствия для роста (золота) во втором полугодии снова усилятся, поскольку наращивание стимулирующих мер в США увеличивает возможность более скорого, чем ожидалось, повышения процентной ставки ФРС”, – отметили аналитики UBS.

В этой связи UBS понижает прогнозы по цене золота на 150 долларов, на конец июня – до 1750 долларов за унцию, на конец сентября – до 1700 долларов, а на конец декабря и конец марта 2022 года – до 1650 долларов.

В среду вышли данные Automatic Data Processing. Согласно им, общее число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 117 000. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали намного более значительного роста – на 225 000. В январе число рабочих мест выросло на 195 000, как показали пересмотренные данные, тогда как первоначально сообщалось о росте на 174 000.

Котировки золота почти не отреагировали на отчет IHS Markit, согласно которому окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США в феврале составил 59,8 пункта против предварительной оценки 58,9. Между тем PMI для непроизводственной сферы, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в феврале упал до 9-месячного минимума 55,3 от достигнутого в январе двухлетнего максимума 58,7.

Майские контракты на серебро закрылись с понижением на 49 центов, или на 1,8%, по 26,387 доллара за унцию после роста почти на 0,8% во вторник.

Майские фьючерсы на медь подешевели на 1,9% до 4,142 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину снизились на 2,7% до 1181,80 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий – на 0,6% до 2354,40 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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