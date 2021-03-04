МОСКВА, 4 мар — Dow Jones. Котировки акций технологических компаний в среду вновь сильно упали на фоне роста доходности гособлигаций США. Цены на золото упали на фоне роста доходности гособлигаций и доллара США

Торги на рынках акций в последние дни проходят неспокойно, ведущие биржевые индикаторы колеблются между ростом и спадом. Некоторые фондовые управляющие опасаются, что меры стимулирования экономики приведут к резкому ускорению инфляции. Эти опасения сопровождаются прогнозами насчет того, что в ближайшие два года Федеральная резервная система США начнет повышать процентные ставки.

"Наблюдается общая нервозность в связи с повышением процентных ставок, — отмечает Том Мартин из Globalt Investments. – Мы вернулись к ситуации, когда предпочтение отдается ценности, а не росту".

Nasdaq Composite в среду упал на 361,04 пункта, или 2,7%, до 12997,75 (от максимума 12 февраля индекс снизился уже на 7,8%). S&P 500 упал на 50,57 пункта, или 1,3%, до 3819,72. Dow Jones Industrial Average потерял 121,43 пункта, или 0,4%, снизившись до 31270,09.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,469% с 1,413% во вторник. Однако она все равно ниже достигнутого в четверг максимума 1,513%.

Высшее руководство центробанка США отмечает, что повышение доходности свидетельствует об оптимистичном настрое в отношении перспектив экономики. ФРС планирует в обозримом будущем сохранять мягкую денежно-кредитную политику для поддержки экономики. Управляющая ФРС Лаэль Брейнард во вторник заявила, что рост доходности казначейских облигаций привлек ее внимание. Он также сказала, что поводом для беспокойства стала бы "непоследовательная политика или ее упорное ужесточение".

"Следует быть готовыми к росту волатильности, – предупреждает главный аналитик Principal Global Investors Сима Шах. – Но инвесторы не ожидали, что она начнется так рано. Большинство полагали, что эти вопросы всплывут позднее в этом году или в начале следующего года".

Ранее настроения инвесторов улучшились благодаря сигналам о том, что Демократическая партия США рассчитывает согласовать программу госпомощи с бюджетом в 1,9 трлн долларов уже в ближайшие дни и намерена урегулировать разногласия вокруг пособий по безработице и других мер поддержки. Президент США Джо Байден заявил, что к концу мая у правительства будет достаточно вакцин от Covid-19, чтобы привить все взрослое население США. Ранее он говорил, что это произойдет на два месяца позднее. Бумаги российских компаний закрылись в основном ростом

"Программа вакцинации идет гораздо лучше, чем предполагалось во многих прогнозах, – отметила Шах. – Сейчас кажется, что экономика способна восстановиться и самостоятельно, однако правительство по-прежнему готовит пакет налогово-бюджетных мер, поэтому многие пересматривают свои прогнозы по росту американской экономики в сторону повышения".

Директор по мировым рынкам акций в Eaton Vance Крис Дайер говорит, что оптимизм в отношении экономических перспектив ведет к росту спроса прежде всего на акции компаний, который сильнее других выиграют от возвращения экономики в привычный режим. Это касается акций банковского и нефтегазового секторов, которые в этом году опережают бумаги представителей технологического сектора.

"Мы видим свет в конце тоннеля, – говорит Дайер о пандемии. – Прогресс в программах вакцинации позволяет с большей уверенностью рассчитывать на экономический рост. Компании, которые сильно зависят от этого роста, в последние месяцы чувствуют себя отлично".

Институт управления поставками (ISM) в среду опубликовал отчет по активности в непроизводственной сфере США в феврале. Согласно данным ISM, активность в секторе растет уже девять месяцев подряд.

Бежевая книга ФРС показала, что в начале года американская экономика продолжала расти скромными темпами, однако некоторые отрасли (включая досуговый и гостиничный бизнес) по-прежнему испытывали проблемы из-за сохраняющихся карантинных ограничений.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос менее чем на 0,1%.

Большинство основных азиатских индексов в среду тоже выросли. Китайский Shanghai Composite поднялся почти на 2%, а гонконгский Hang Seng – на 2,7%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Южнокорейский Kospi повысился на 1,3%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com и Amber Burton, Amber.Burton@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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