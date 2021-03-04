МОСКВА, 4 мар — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду выросли в цене. Котировки получили поддержку после сообщений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих ограничений на добычу до апреля включительно. 

Слитки золота

Цены на золото упали на фоне роста доходности гособлигаций и доллара США

Цены продолжили расти после выхода отчета Управления энергетической информации Минэнерго США, показавшего рост запасов сырой нефти на неделе 20-26 февраля свыше 21 млн баррелей, а также существенное сокращение запасов нефтепродуктов.

“Несмотря на впечатляющий рост запасов сырой нефти, рынок слишком увлечен предстоящим заседанием ОПЕК+", — говорит директор по исследованиям ClipperData Мэтт Смит, добавляя, что некоторые участники рынка ожидают, что альянс может отложить отмену ограничений на добычу нефти.

Как сообщает S&P Global Platts, мониторинговый комитет ОПЕК+, чье заседание состоялось в среду, не вынес рекомендаций по уровням добычи нефти в апреле.

Ранее на рынке полагали, что коалиция, возможно, увеличит добычу в апреле примерно на 500 000 баррелей в день. В среду агентство Reuters сообщило, что некоторые страны альянса выступили за сохранение существующих ограничений добычи в апреле на фоне опасений по поводу неустойчивого спроса.

Как передает Reuters, неясно, будет ли Саудовская Аравия, которая в одностороннем порядке дополнительно сократила добычу в феврале и марте на 1 млн баррелей в день, сохранять эту меру. Между тем агентство Bloomberg сообщает, что коалиция ОПЕК+ намерена приступить к повышению добычи.

"Теперь я бы ожидал, что увеличение производства нефти более чем на 500 000 баррелей в день" будет негативно для нефти, говорит Стивен Иннес, главный рыночный стратег-аналитик Axi.

“Хотя саудовцы могут пока не отменять свое одностороннее сокращение добычи на 1 млн баррелей в день, похоже, что высокие котировки нефти побудят Россию и другие страны повысить добычу более чем на 500 000 баррелей в день. Поэтому, как я полагаю, растут шансы на скорее негативные, чем позитивные, последствия заседания ОПЕК+ для цен”, – добавляет Иннес.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду закрылись с повышением на 1,53 доллара, или на 2,6%, по 61,28 доллара за баррель. Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 1,37 цента, или на 2,2%, до 64,07 доллара за баррель.

Тарик Захир из Tyche Capital Advisors считает цены на нефть завышенными и ожидает их небольшого снижения. При этом он добавляет, что "дальнейшее направление котировок на рынке энергоносителей будет определено окончательным решением заседания ОПЕК". 

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Биржи США падают второй день подряд

Он ожидает, что Саудовская Аравия откажется от продолжения одностороннего сокращения добычи, а ОПЕК+ немного смягчит ограничения на добычу, поскольку Россия и другие союзники ОПЕК хотят получить выгоду от недавнего роста цен.

Маниш Радж из Velandera Energy уверен, что предложение нефти будет увеличено. Он отмечает, что "учитывая дефицит на физическом рынке, он с легкостью переварит увеличение добычи на 1-1,5 млн баррелей в день".

Рост цен на нефть продолжился после выхода отчета Управления энергетической информации Минэнерго США за 20-26 февраля, показавшего рост запасов сырой нефти на 21,6 млн баррелей. Министерство также сообщило, что запасы сырой нефти в нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 500 000 баррелей.

Согласно результатам опроса S&P Global Platts, аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 1,3 млн баррелей. Во вторник Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в хранилищах США увеличились почти на 7,4 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы бензина на отчетной неделе сократились на 13,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 9,7 млн баррелей. Участники опроса S&P Global Platts ожидали снижения запасов бензина на 2,9 млн баррелей, а запасов дистиллятов – на 3,9 млн баррелей.

Апрельские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 0,8% до 1,9518 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо – на 1,5% до 1,8357 доллара за галлон.

Фьючерсы на природный газ закрылись небольшим снижением. Апрельские контракты подешевели на 0,8% до 2,816 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Бумаги российских компаний закрылись в основном ростом