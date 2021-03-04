2021-03-04T07:25:59+03:00
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2021-03-04T07:25:59+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210304/833158657.html
Рубль в начале торгов снижается к доллару и повышается к евро
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Рубль в начале торгов четверга слегка снижается к доллару и повышается к евро, следуя за динамикой рынка форекс. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 5 копеек... ПРАЙМ, 04.03.2021
рубль, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слегка снижается к доллару и повышается к евро, следуя за динамикой рынка форекс.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 5 копеек – до 74,02 рубля, курс евро снижался на 9 копеек — до 89,18 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро на форексе снижается к доллару на 0,1% — до 1,2049 евро.
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