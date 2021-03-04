МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слегка снижается к доллару и повышается к евро, следуя за динамикой рынка форекс. Российский рынок акций растет на позитиве в нефтяных котировках

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 5 копеек – до 74,02 рубля, курс евро снижался на 9 копеек — до 89,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на форексе снижается к доллару на 0,1% — до 1,2049 евро.

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