МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается в четверг утром в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, а также статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Эксперты пояснили, что не хватает рублю для закрепления на максимуме года

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару опускался до 1,2052 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2062 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,99 иены, — индикатор поднялся выше 107 пунктов впервые с 14 августа 2020 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 91,07 пункта.

Позднее в четверг инвесторы ожидают выступления Пауэлла, надеясь услышать подсказки по экономическим прогнозам регулятора в свете ситуации с коронавирусом.

Также в четверг вечером Минтруда США опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 27 февраля. Аналитики ожидают недельный рост на 20 тысяч, до 750 тысяч заявок.

Оказывает поддержку американской валюте и возобновившийся рост доходности гособлигаций США. На прошлой неделе показатель достиг годового максимума в 1,6%, позднее опустился примерно до 1,4%. В четверг доходность десятилетних казначейских облигаций поднимается почти до 1,48%.

Определенное влияние на доллар оказывает опубликованная в среду вечером "Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС. Согласно документу, в большинстве округов с января по середину февраля наблюдался умеренный рост экономической активности. При этом большинство предприятий в целом оптимистично настроены относительно следующих 6-12 месяцев, говорится в сводке.

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